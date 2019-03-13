Новая редакция закона о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг предусматривает появление уполномоченных лиц по управлению общим имуществом, сообщил председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по жилищной политике и строительству Юрий Дорогокупец на пресс-конференции в Минске в среду.

«Законопроектом предусматривается регулирование правоотношений с участием уполномоченного лица по управлению общим имуществом. (…) От имени граждан они будут заключать договоры на оказание жилищно-коммунальных услуг с исполнителями», — сказал Ю.Дорогокупец.

Сделано это будет для того, чтобы «улучшить управление общим имуществом, и был какой-то контроль».

Назначать уполномоченное лицо будут местные исполнительные органы власти в тех случаях, когда в жилом фонде нет управляющей организации. «Это не будет касаться товариществ собственников, разных кооперативов и объединений», — уточнил депутат. «Если жильцы не захотят иметь уполномоченное лицо, у них есть право избрать председателя по согласованию с местным исполкомом и создать товарищество», — пояснил Ю.Дорогокупец.

По заверению парламентария, функции уполномоченного лица и исполнителя услуг будут разделены.

Как рассказал Ю.Дорогокупец, оплату деятельности уполномоченного лица Минжилкомхоз предлагает осуществлять отдельной строкой через «жировку», уменьшив при этом затраты на оказание некоторых услуг для того «чтобы население не получило еще какую-то нагрузку».

Проект закона о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг планируется рассмотреть на весенней сессии парламента.