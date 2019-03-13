Государственный концерн Туркменистана «Туркменхимия» требует от белорусского ОАО «Белгорхимпром» возмещения ущерба за невыполнение контрактных обязательств по строительству Гарлыкского калийного горнорудного комплекса. С соответствующим иском туркменская сторона обратилась в Арбитражный институт при Торговой палате города Стокгольма (Швеция).

ОАО «Белгорхимпром» в свою очередь выставляет свои финансовые претензии туркменским партнерам.

У каждого своя правда

Гарлыкский калийный комбинат, построенный белорусами «под ключ» по заказу госконцерна «Туркменхимия», был торжественно открыт 31 марта 2017 года во время визита в Туркменистан Александра Лукашенко. Красную ленточку на открытии предприятия белорусский лидер перерезал вместе с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

А потом выяснилось, что туркмены не рассчитались с белорусской компанией за это строительство. В ноябре прошлого года Александр Лукашенко заявил: «Мне докладывают, что до сих пор не получены деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Я жду решения этого вопроса».

Сумма задолженности тогда не озвучивалась. Хотя из открытых источников было известно, что, например, к началу 2018 года генподрядчик данного строительства – белорусское ОАО «Белгорхимпром» – имело непокрытые убытки на сумму около 40 млн долларов.

Напомним, что о строительстве белорусскими специалистами Гарлыкского калийного горнорудного комплекса стало известно еще в 2009 году. Проект предприятия с производственной мощностью 1,4 млн тонн хлорида калия оценивался в 1,05 млрд долларов. Первоначально завершить строительство планировали в 2015 году, но открыли комплекс в марте 2017-го.

Сейчас свои претензии белорусской стороне выставил Туркменистан. Государственный концерн «Туркменхимия» обратился в шведский арбитражный суд.

Свою позицию туркменская сторона озвучила и в прессе. Туркменское издание «Gundogar-news» сообщило много любопытных подробностей, выгодных, безусловно, туркменской стороне.

Так, «Gundogar-news» пишет, что в 2017 году «в преддверии сдачи комплекса, видя практическую его неготовность, правительство Республики Беларусь письменно обратилось в Туркменистан с просьбой принять завод 31 марта 2017 года, а все недостроенное и недопоставленное они якобы осуществят в течение текущего года в рамках дополнительного соглашения, где белорусской стороной будут осуществлены и закончены так называемые «остаточные обязательства». Однако, пишет издание, «после подписания акта приемки ввода Гарлыкского комплекса в эксплуатацию белорусской стороной не было сделано и не поставлено практически ничего, все новые сроки опять полностью провалены. Начиная с апреля 2017 года ОАО «Белгорхимпром», несмотря на предложенный им самим график работ и поставок и гарантии по его неукоснительному (без срывов) исполнению, не сделал практически ничего»: не завершил в полном объеме «ни горно-капитальные, ни строительные, ни электротехнические, ни другие существенные работы и поставки оборудования», без которых невозможна полноценная работа «построенного «под ключ» (!)» комплекса.

Далее следует подробный перечень невыполенных белорусами контрактных обязательств, что, по мнению издания, привело к тому, что «комплекс до сих пор не соответствует условиям контракта, заявленная подрядчиком мощность производства продукции в первый год 350 тысяч тонн не достигнута даже на 5% и туркменская сторона несет значительные убытки». В публикации утверждается, что после «тщетных попыток туркменской стороной призвать ОАО «Белгорхимпром» к совести и закончить комплекс», было принято решение о создании Государственной межведомственной комиссии, проведен ряд переговоров с представителями белорусского правительства. Однако ситуация не разрешилась, и туркменская сторона обратилась в арбитражный суд.

По некоторой информации, туркменскую сторону консультировали эксперты из Канады и Германии.

«Требуют: работай дальше бесплатно»

ОАО «Белгорхимпром» готово отстаивать свои интересы в шведском арбитражном суде, заявил в комментарии «Народной Воле» генеральный директор предприятия Вячеслав Коршун.

– На сегодняшний день идет работа по защите интересов Республики Беларусь в стокгольмском арбитраже, как это прописано по контракту, – говорит Вячеслав Иванович. – Мы считаем, что мы правы! В стокгольмском арбитраже будет рассмотрено заявление сторон, и независимые арбитры примут решение. С нашей стороны этим вопросом занимается очень грамотная команда, в том числе и международная юридическая.

– То есть вы считаете, что это туркменская сторона должна нам? Но они ведь настаивают на том, что ваше предприятие не выполнило ряд обязательств…

– Дело в том, что в соответствии с договором работа выполняется тогда, когда выполняются обязательства партнеров: я сделал – мне оплатили. А мы пришли к тому, что за выполненные нами работы с нами не рассчитались и требуют: работай дальше бесплатно.

– А задолженность перед Беларусью большая?

– Мы требуем более 150 миллионов долларов США.

P.S. Более подробный комментарий о спорной ситуации вокруг строительства Гарлыкского калийного горнорудного комплекса ОАО «Белгорхимпром» обещает разместить сегодня на сайте предприятия.