Премьера состоится 6 мая.
Телеканал HBО назвал дату премьеры мини-сериала «Чернобыль». Первый эпизод будет показан 6 мая.
Сериал является совместным производством HBO и британской Sky Televion.
В фильме снялись Эмма Уотсон, Стеллан Скарсгард, Джарред Харрис.
Фильм снимался в прошлом году в Литве. Его сюжет построен вокруг катастрофы на Чернобыльской АЭС. Он рассказывает об ученом, которому поручили расследовать катастрофу. В сериале также будут показаны истории участников ликвидации последствий катастрофы.