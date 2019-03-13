Премьера состоится 6 мая.

Телеканал HBО назвал дату премьеры мини-сериала «Чернобыль». Первый эпизод будет показан 6 мая.

Сериал является совместным производством HBO и британской Sky Televion.

В фильме снялись Эмма Уотсон, Стеллан Скарсгард, Джарред Харрис.

Фильм снимался в прошлом году в Литве. Его сюжет построен вокруг катастрофы на Чернобыльской АЭС. Он рассказывает об ученом, которому поручили расследовать катастрофу. В сериале также будут показаны истории участников ликвидации последствий катастрофы.