В работе сервисов Google произошел масштабный сбой

У сервисов компании Google – поисковой системы Google, почтового клиента Gmail и видеосервиса YouTube наблюдаются сбои по всему миру с 4:00 по киевскому времени. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего сообщений о проблемах с доступом или использованием этих ресурсов приходит из Японии, Гонконга (Китай), Восточной Австралии, стран Юго-Восточной Азии, Мумбаи (Индия) и некоторых штатов США.

По словам пользователей, самая частая проблема с почтой Gmail – невозможность скачать или открыть вложенные файлы.

На YouTube может медленно открываться воспроизведение видео или прямых трансляций.

В поисковой системе Google могут наблюдаться проблемы с синхронизацией аккаунтов.

В то же время по данным Downdetector, в Украине нет проблем с использованием этих сервисов.

Напомним, в конце января также проищошел крупный сбой в работе Gmail. За день до этого сообщалось о сбое в работе Instagram.