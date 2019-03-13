Белорусская сторона ожидает от властей Польши публичных официальных комментариев по поводу пересмотра оценок деяний хорошо известного белорусам полевого командира Ромуальда Райса (Бурого). Об этом заявил БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Заявление о пересмотре оценок деяний Ромуальда Райса было опубликовано на сайте Института национальной памяти Польши. Отвечая на вопрос, как МИД Беларуси намерен реагировать на подобные шаги, пресс-секретарь сказал: «Преступник, лично отдававший приказы и участвовавший в убийстве мирных жителей белорусских деревень на Подляшье, не может быть обелен ни в глазах белорусов, ни в исторической памяти других здравомыслящих людей. Польскими учеными собрано достаточно доказательств его злодеяний. На основе фактов, а не теоретических рассуждений, сделаны соответствующие выводы следствия комиссии Института национальной памяти в 2005 году. Нужно иметь зрелость и смелость, чтобы это признать».

«Нашу особую озабоченность вызвал откровенный цинизм отдельных польских «исследователей», на выводы которых опирается заявление Института национальной памяти. В частности, в его оправдание они констатируют, что Бурый имел возможность «сжечь не пять, а гораздо больше белорусских деревень в повяте Бельск-Подляшский», — подчеркнул Анатолий Глаз.

«Мы ожидаем от властей Польши публичных официальных комментариев относительно того, является ли такая оценка действий Бурого официальной точкой зрения и насколько это соотносится с шагами по выстраиванию диалога, в том числе исторического, которые были предприняты сторонами в последнее время. Для дачи соответствующих пояснений в МИД вызван посол Польши», — добавил официальный представитель белорусского МИД.