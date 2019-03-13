В Хойниках 11 марта утонула в искусственном водоеме школьница 2006 г. р., сообщили агентству «Минск-Новости» в Гомельской областной организации ОСВОД.

Все произошло на ул. Кооперативной, куда девочка отправилась погулять с подругой. В какой-то момент школьница неожиданно поскользнулась и упала в искусственный водоем.

Подружка побежала звать на помощь. Взрослые достали ребенка из воды, на место происшествия приехали экстренные службы. Но спасти девочку медикам не удалось.

Проверку всех обстоятельств проводит сейчас районный отдел Следственного комитета. Глубина искусственного водоема меньше полуметра. По предварительной версии, девочка оступилась и упала в яму, а самостоятельно выбраться не смогла, потому что берег очень крутой.