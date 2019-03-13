Ученица одной из школ Дубровно совершила самоубийство, девочке было 13 лет.

Трагедия произошла 11 марта, девочка в тот день, по неофициальной информации, не пошла в школу, а осталась дома. Школьница училась в восьмом классе и ездила на занятия в райцентр, а жила в одной из деревень Дубровенского района.

В Следственном комитете подтвердили то, что подросток совершил суицид. Но по этическим соображениям не раскрывают подробностей произошедшего.

—Дубровенский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 2 статьи 145 УК — доведение до самоубийства заведомо несовершеннолетнего. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщила «ННВ» официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Санкции этой статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. Есть ли у следственных органов подозреваемый, не сообщается.