На северо-западе Кении археологи обнаружили останки вымершего вида приматов, жившего около 22 млн лет назад. Находка позволит восполнить пробел в эволюционной истории человека. Подробности открытия опубликованы на Phys.org.

Раскопки провели в Западной Тургане — регионе богатом окаменелостями различных животных, живших в период с 19 до 25 миллионов лет назад.

В то время здесь находились леса, населенные различными видами животных, включая обезьян. Челюсть одного из неизвестных ранее видов и была найдена антропологами.

Зубы обладают рядом особенностей, которые позволили отнести ее к новому виду исчезнувших приматов, названному Alophia metios.

Рацион питания алофии должен был включать в себя твердые фрукты, семена и орехи. Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой включение листьев в диету, произошедшее позднее, привело к развитию зубов у приматов, в том числе человека.