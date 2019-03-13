72-летний бруклинский врач Лазарь Фейгин признал вину в неправомерном распространении обезболивающих наркотических препаратов и проведет 5 лет за решеткой. Об этом сообщает New York Post и другие нью-йоркские масс-медиа.

Как утверждает обвинение, с начала 2012-го по февраль 2017-го уроженец Беларуси и сотрудники двух принадлежащих ему клиник выписали рецепты почти на 4 млн таблеток оксикодона для пациентов, которые в них не нуждались.

Оксикодон – полусинтетический опиоид, применяемый в медицине для облегчения умеренной или сильной боли.

Также Фейгин признал, что в его клиниках пациентов направляли на необязательные медицинские исследования и назначали им ненужную физиотерапию, а затем незаконно выставляли счета программам страхования Medicare и Medicaid.

Врача задержали в 2017 году с 13 предполагаемыми сообщниками. Среди них – бывший депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Алек Брук-Красны, владевший лабораторией, куда направлялись для проведения исследований пациенты из клиник Фейгина.

Уроженца Беларуси обвиняли в 230 случаях нарушения законов. Ему грозил очень длительный срок, который фактически мог превратиться в пожизненный.

В итоге Фейгин пошел на сделку c правосудием, признав вину в 16 случаях. Сделка предполагает тюремное заключение на 5 лет и лишение медицинской лицензии. Приговор должен быть озвучен 23 апреля.