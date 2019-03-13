Посол России в Беларуси Михаил Бабич 12 марта встретился с лидерами кампании «Говори правду» Андреем Дмитриевым и Татьяной Короткевич. Фотографию со встречи политики сами выложили в соцсетях. TUT.BY поинтересовался у Дмитриева, о чем они говорили с российским дипломатом.

По словам политика, встречу инициировали они, запросив ее в начале года. Беседа длилась полтора часа. Дмитриев назвал ее «хорошим разговором».

Что политики сказали послу России

Дмитриев рассказал, что они донесли до Бабича, как они видят отношения России и Беларуси.

— Это и то, что уже набило оскомину, — равные условия для бизнеса, доступ наших товаров на рынок России. Но нам было интересно понять и позицию с той стороны, чего хочет Россия. Мы донесли мысль о том, что весь ворох проблем в наших отношениях существует из-за того, что 90% решений принимаются за закрытыми дверьми. И мы как общество довольствуемся какими-то слухами или полуобрывками фраз лидеров.

Политики предложили увеличивать число тех, кто вовлечен в дискуссии по двусторонним отношениям.

— Второй момент, наша позиция — надо честно говорить о том, что не является белорусским интересом. Например, единая валюта. Соответственно, не надо обещать это, а говорить о том, что является актуальным.

Что политики услышали от Бабича

— Посол сказал, что для них основа Союзного государства — экономика, и сейчас задача — развязать узлы, которые завязались за 20 лет.

По оценке Дмитриева, изменился сам взгляд Москвы на союзные отношения, в России теперь хотят больше прагматики от союза с Беларусью.

— Мы говорили про независимость и суверенитет, потому что он спросил нашу позицию по Союзному государству. Он сказал, что не считает, что суверенитет и независимость Беларуси мешают развитию союзных отношений. Но он говорит, что хотелось бы более понятных, очерченных позиций.

Политик рассказал, что они с Бабичем обсудили, что делать с Союзным договором.

— Сам посол сказал, что, может быть, тогда пришло время пожать руки, сказать — мы сделали все, что могли — и передать чисто экономику в Евразийский союз. Тоже такой вариант есть, — отметил Дмитриев, добавив, что для «Говори правду» принципиально, чтобы сохранились наработки в социально-гуманитарной сфере.

В обсуждении доступа белорусских продуктов на российский рынок посол РФ, по словам Дмитриева, подчеркнул: для Москвы важно, чтобы белорусские игроки «соблюдали российское законодательство и не искали там какие-то лазейки».

Политик отмечает, что его удивило желание российской стороны сделать отношения с Минском «более понятными не только узкой переговорной группе, но и обществу».

Самого посла России Дмитриев охарактеризовал как «очень делового человека».

— У него не дипломатический взгляд на вещи — «а давайте, мы еще здесь два раза что-то обсудим». Видно, что человек пришел решать вопросы.

Сопредседатель «Говори правду» не знает, были ли они первыми белорусскими политиками, с которыми встретился Бабич. Но Дмитриев подчеркивает, что они с Короткевич регулярно встречаются с зарубежными дипломатами из разных стран.

— Это всегда очень стандартный подход. Ты присылаешь запрос в посольство, очерчиваешь темы. Нам говорят — да или нет, возможно ли это… Хотелось бы, чтобы подобных контактов не только у «Говори правду», но и у других было бы больше. Только так можно продвигать свои интересы в огромной России.