Острота конфликта Беларуси с Россией в публичной сфере существенно снизилась, но ни один из вопросов двусторонней повестки пока не находит решения.

Таков один из выводов седьмого выпуска «Минского барометра», в котором анализируется внешняя политика Беларуси и состояние безопасности в январе и феврале 2019 года. Его презентация была проведена экспертной инициативой «Минский диалог» 12 марта в белорусской столице.

Как отмечается в барометре, в отношениях Беларуси с Евросоюзом повышается интенсивность контактов на высоком политическом уровне, растет объем сотрудничества с европейскими финансовыми институтами. Но всё это по-прежнему не трансформируются в прогресс по политически значимым соглашениям.

На китайском векторе продолжается плановая реализация двусторонних проектов; товарооборот растёт, однако отрицательное сальдо не уменьшается.

На американском направлении Минск ликвидирует последние формальные преграды для восстановления полноценных дипломатических отношений.

Белорусские компании укрепляют свои позиции на украинском рынке. Приближающиеся президентские выборы в Украине накладывают негативный отпечаток на отношение между двумя странами.

Ситуация в региональной безопасности продолжает развиваться в направлении медленной, но устойчивой милитаризации. В ближайшем будущем вероятен рост военного присутствия и развертывания новых военных объектов и вооружения в регионе.