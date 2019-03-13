Ночью с 9 на 10 марта 2019 года в Бобруйске была погоня за пьяным водителем на катафалке. Расскажем некоторые подробности данного инцидента.

Работник предприятия ритуального обслуживания 1989 г.р., как оказалось, украл служебный транспорт и успел проехать около 5 километров.

Гаишники обратили внимание на микроавтобус «Газель», двигавшийся по улице «причудливым зигзагом». Сотрудники Департамента охраны прапорщик милиции Дмитрий Стрельцов и старшина милиции Андрей Аврамчик около 02.30 заметили странное авто. На требование сотрудников ГАИ водитель не остановился, началась погоня. К ней также подключился экипаж Департамента охраны. Микроавтобус в результате был остановлен возле дома №218 на Бахарова, его водитель — задержали.

30-летний работник предприятия «Ритуальное обслуживание», как оказалось, украл ключи в офисе, так как он «хотел покататься». В его крови содержание алкоголя составило 1,3 промилле.

Ранее мужчина, как было установлено, имел проблемы с законом, был осужден.

В отношении задержанного было составлено 28 административных протоколов. По статье «Угон транспортного средства» возбуждено уголовное дело. Мужчине теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Хорошо, что нарушителя заметили довольно быстро. Поездка пьяного водителя по городу могла закончиться куда более трагично.