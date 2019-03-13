Минск занял 188 место по уровню качества жизни среди городов мира, об этом свидетельствует рейтинг международной консалтинговой компании Mercer — Quality of Living Rankings-2019.

Всего в рейтинге 231 город. Исследование разбито на регионы.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте компании, в пятерку комфортных городов вошли: Цюрих, Ванкувер, Мюнхен и Окленд. Самым комфортным городом для жизни уже в десятый раз признана Вена.

На последней строчке рейтинга оказался Багдад.

Рейтинг Mercer предназначен для компаний, которые планируют открывать свои офисы за рубежом и отправлять туда специалистов.