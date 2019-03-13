Все больше стран в экстренном порядке запрещают эксплуатацию самолета Boeing 737 MAX. К ним присоединился и Евросоюз. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) приостановило перелеты на территории ЕС самолета этой модели и его модификаций.

Запрет продлится до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии, в результате которой погибли все 157 человек, которые находились на борту.

Кроме того, агентство распорядилось закрыть воздушное пространство для лайнеров этих модификаций, которые принадлежат к авиапаркам неевропейских авиакомпаний.

Ранее эксплуатацию Boeing 737 Max 8 приостановили Норвегия, Эфиопия, Индонезия, Австралия, Китай, Монголия, Южная Корея, Индия, Малайзия и Объединенные Арабские Эмираты.

Отдельные авиакомпании также приняли решение о временном запрете полетов этого самолета. В их числе российская S7, аргентинская Aerolineas, мексиканская Aeromexico, бразильская Gol, а также британская Cayman Airways.

Приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX и в Казахстане. Ситуацию прокомментировали в Комитете гражданской авиации этой страны. «С 13 марта 2019 года в Казахстане временно приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX авиакомпании Scat. В казахстанском реестре зарегистрировано только одно воздушное судно данного типа», — говорится в сообщении.

Всего, по данным на январь этого года, самолет Boeing 737 MAX 8 эксплуатируют 46 авиакомпаний.

В то же время Федеральное управление авиации США признало данную модель самолета пригодной для полетов. Ограничения на эксплуатацию не стали вводить и в Канаде.

Не будет ограничивать пролет самолетов Boeing 737 MAX 8 над своей территорией и Россия. В органах управления воздушным движением страны-соседки сообщили: «Таких распоряжений не поступало. Закрывать воздушное пространство для самолетов такого типа не планируется».

Дополнительно

Лайнер Boeing 737 Max 8 попал в «черный список» после авиакатастрофы в Эфиопии — она стала уже второй за пять месяцев после того, как лайнер той же модели разбился в Индонезии. Тогда жертвами стали 189 человек.

На фоне возникшей паники акции корпорации Boeing в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник упали более, чем на 6,5%.