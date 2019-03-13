Беларусь и Россия договорились увеличить число авиарейсов между Минском и Москвой. Соответствующий протокол по итогам переговоров между авиационными властями двух стран опубликован сегодня на сайте Федерального агентства воздушного транспорта России, сообщает БЕЛТА.

«Принимая во внимание приоритетный характер укрепления двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения между Россией и Беларусью, стороны договорились увеличить частоту полетов на линии Москва-Минск до 63 рейсов в неделю для каждой из сторон на сезон ИАТА «Лето 2019», — отмечается в документе.

Кроме того, стороны договорились выйти на скорейшее подписание рабочего соглашения «О сотрудничестве в области летной годности».