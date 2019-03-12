Оппозиционный парламент Венесуэлы ввел в стране режим ЧП из-за продолжающегося с 7 марта масштабного блэкаута. Такое решение принял председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, 23 января провозгласивший себя временным президентом.

«Режим ЧП объявляется (…) на всей территории страны из-за бедствия, вызванного отсутствием электроснабжения», — заявил Гуайдо, признанный врио президента страны более 50 государствами, сообщает телеканал NTN24. Указ вводит режим ЧП на 30 дней, затем при необходимости срок может быть продлен. Одновременно Гуайдо призвал международное сообщество оказать поддержку Венесуэле.

Кроме того, лидер оппозиции призвал людей выйти во вторник, 12 марта, на демонстрацию, чтобы добиться «прекращения узурпации» и проведения свободных выборов.

Причины объявления режима ЧП — гибель людей, невозможность функционирования больниц и скорой помощи, нехватка воды и продовольствия, нарушенная или нестабильная транспортная связь вследствие отсутствия электричества на большей территории страны.

Режим ЧП позволяет президенту Венесуэлы перераспределять на борьбу с чрезвычайных ситуациями экономические и военные ресурсы, отмечает El Nacional.

Между тем правоохранительные органы Венесуэлы задержали двух человек, обвинив их в попытке саботажа на ГЭС имени Симона Боливара, передает ТАСС со ссылкой на заявление действующего президента страны Николаса Мадуро, распространенное через приложение Periscope.

По словам Мадуро, в настоящее время задержанные дают показания. «Виновные в этих тяжких преступлениях против прав человека, против мира, виновные в предательстве родины должны ответить перед законом», — отметил президент.

На фоне продолжающегося блэкаута США решили отозвать из Венесуэлы всех оставшихся сотрудников своего посольства в стране на этой неделе.

«США отзовут весь оставшийся персонал из посольства в Венесуэле на этой неделе. Это решение отражает ухудшение ситуации в Венесуэле, а также вывод о том, что присутствие дипломатического персонала в посольстве стало сдерживающим фактором для политики Вашингтона», — написал в Twitter госсекретарь Майкл Помпео 12 марта.

Ранее США заявляли, что не намерены отзывать персонал своего представительства, но рекомендовали американским гражданам уехать из латиноамериканской республики из-за политического кризиса в стране. Сколько американских дипломатов до сих пор находятся в Каракасе, не уточняется.

Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения вечером 7 марта. Речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе. 8 и 11 марта власти объявили нерабочими днями. Причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сначала обвинил в случившемся «американский империализм», а затем заявил об атаках на энергосистему Венесуэлы изнутри со стороны «врагов Венесуэлы».

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро выступили Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.