Оперативники ГУБОПиК МВД Беларуси задержали 18-летнего учащегося автомеханического колледжа Гомеля по подозрению в том, что он обстрелял стенд с фотографиями преподавателей, сообщили в МВД.

Криминальный инцидент случился в автомеханическом колледже Гомеля еще в феврале, но информация о стрельбе в стенах учебного заведения поступила оперативникам ГУБОПиК МВД лишь в марте.

«Милиционеры проверили сведения, оперативно установили подозреваемого, задержали его и изъяли оружие», — сообщили Sputnik в понедельник в МВД.

«Было установлено, что 18-летний учащийся колледжа купил пневматический пистолет у своего знакомого и в учебном корпусе обстрелял окна, пол и стенд с фотографиями преподавателей», — рассказали в 8-м управлении ГУБОПиК МВД по Гомельской области.

Там отметили, что подозреваемый находится в ИВС, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 «Хулиганство» Уголовного кодекса Беларуси. В ГУБОПиК считают, что хулиганство напрямую связано со взглядами и убеждениями подозреваемого, который является одним из лидеров околофутбольной неонацистской группировки, приверженцем и распространителем идей фашизма.

«Также юноша постоянно конфликтует с учащимися и преподавателями, пытается показать свое неуважение и превосходство над ними», — отметили в ГУБОПиК.

Там также подчеркнули, что подозреваемый и еще несколько сокурсников могут быть причастны к совершению мошенничества, краж.

«Эти сведения, а также причины, из-за которых криминальный факт умалчивался длительное время, предстоит выяснить», — сообщили в ГУБОПиК МВД.