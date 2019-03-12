На межведомственном совещании в концерне «Белнефтехим» рассмотрели вопрос организации продажи нефтепродуктов в фасованном виде. Как сообщается на сайте концерна, предложение об организации реализации нефтепродуктов в мелкой фасовочной таре через сельскую торговую сеть в хозяйственных отделах поступило от депутата Палаты представителей Национального собрания Сергея Земченка.

По словам парламентария, пожелания о целесообразности продажи автомобильного топлива в сельских магазинах неоднократно высказывали избиратели. Если организация такой торговли не потребует значительных затрат, то эту возможность для сельских жителей можно приветствовать.

Владимир Сизов, заместитель председателя концерна «Белнефтехим», во время совещания отметил, что для реализации такого проекта необходимо подробно проанализировать требования законодательства в данной области, техническую часть производства по фасовке автомобильного топлива, формирование конечной цены фасованного топлива с учетом затрат на его производство, доставку, хранение и реализацию, а также возможности сельской торговой сети по реализации такого товара.

Белорусское законодательство о лицензировании оптовой и розничной торговли нефтепродуктами не содержит положений, регламентирующих реализацию автомобильного топлива в фасовочной таре. Не прописано это и в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Внесение изменений в законодательство целесообразно, но не является обязательным.

Учитывая специфику товара и ограниченность возможностей сельской торговой сети, необходимо будет вносить изменения в Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания и в положения о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 № 703.

В системе РУП «Производственное объединение Белоруснефть» функционируют производственные линии по фасовке осветительного керосина в пластиковую тару. Для фасовки иных нефтепродуктов требуется проектирование и соответствующая доработка всех этапов технологического процесса, что потребует финансовых затрат.

При этом отмечалось, что с учетом затрат на фасовку стоимость нефтепродуктов в мелкой таре будет выше, чем стоимость аналога, реализуемого через топливораздаточную колонку на АЗС. А это может вызвать жалобы потребителей.

В настоящее время любой покупатель на законных основаниях может приобрести нефтепродукты на АЗС в металлические канистры.

Как сообщается на сайте концерна, в ходе совещания также поднимались вопросы сбора тары из-под нефтепродуктов, их транспортировки и хранения в сельских магазинах. Все объекты должны эксплуатироваться в соответствии с функциональным назначением здания и техническим паспортом. Места хранения легковоспламеняющихся жидкостей, в том числе автомобильного бензина и дизельного топлива, должны соответствовать необходимым требованиям пожарной безопасности, которые зависят от количества хранимого топлива.

Во время совещания было заявлено, что потребкооперация готова торговать фасованным автомобильным топливом в магазинах «Хозтовары», однако в сельской местности функционирует только 12 таких магазинов. Для торговли фасованным автомобильным топливом в магазинах «Продукты» и «Товары повседневного спроса» их необходимо дооборудовать.

Многие товары в сельской сети реализуются по предварительным заявкам. При этом спрос на указанную продукцию неизвестен. Точно оценить потребительский спрос на данный вид товара очень важно, чтобы обоснованно принять решение об инвестициях в новое оборудование для расфасовки моторного топлива.

Решено, что свои аргументированные мнения по обсуждаемому вопросу ведомства представят в концерн к концу марта после соответствующего анализа.