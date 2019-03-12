Министр внутренних дел заявил сегодня о начале служебной проверки по фактам сливов информации из милицейских сводок в интернет.

Игорь Шуневич пожаловался на «сливы» служебной информации из сводок МВД в публичный доступ и объявил о проверке с целью найти источник утечки.

Самыми заметными инсайдами за последние дни делился блогер @nexta в своих телеграм-каналах. Так, вчера вечером блогер сообщил об исчезновении главы медицинской службы Департамента финансов и тыла по Могилевской области МВД РБ Сергея Владимировича Максимова. Якобы милицейский чиновник не вышел на работу и скрылся «с деньгами» то ли в США, то ли в Израиле.

«В кабинете обнаружили рапорт об увольнении, ключи от кабинета и удостоверение», — говорится в сообщении.

На сайте медслужбы в разделе «Администрация» действительно указан лишь ВРИОД начальника службы Олег Котляренко. Еще 3 марта там значился начальник медицинской службы Сергей Максимов.

На канале часто появляется оперативная информация о происшествиях, связанных с милиционерами — пьяная езда, торговля наркотиками сотрудниками милиции.

Степан Светлов или @nexta более известен как популярный youtube-блогер. В феврале прошлого года СМИ сообщали, что в квартире его родителей был проведен обыск в рамках уголовного дела по ст. 386 УК «Оскорбление президента». Сам блогер сейчас учится и живет в Польше.