Информацию сообщил глава Мингорисполкома.

Стоимость одного километра Минского метро стоит порядка 80 млн долларов. В данном случае речь идет о прокладке линий. Об этом сообщил мэр столицы и экс-министр транспорта Анатолий Сивак в эфире телеканала «Беларусь 1».

На встрече с президентом Сивак обсуждал строительство транспортных развязок. Также поднимался вопрос строительства скоростного трамвая, который стал бы аналогом метро.

Прокладка метро стоит довольно дорого – около 80 млн долларов. В то же время для трамвая планируется выйти на цену менее 20 млн долларов за километр.

Ожидается, что скоростной трамвай будет иметь до 5 вагонов и возможность двигаться с короткими интервалами, пересекая при этом другие магистрали в разных уровнях.