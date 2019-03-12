Предстоящая амнистия в Беларуси может коснуться в том числе осужденных по 328-й статье Уголовного кодекса. Об этом БЕЛТА сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

Отвечая на вопрос о предполагаемом количестве тех, кого коснется амнистия, министр сказал: «Точного подсчета мы не вели. Будем ориентироваться на предыдущие амнистии, которые проходили при нашей подготовке».

«Скорее всего, будем предлагать амнистировать определенные категории лиц. Это воины-интернационалисты, ветераны войн, военных конфликтов, родители-одиночки, у которых есть несовершеннолетние дети, инвалиды по здоровью, чернобыльцы и так далее. Возможно, по некоторым составам преступлений будет предложено, очень часто спрашивают о наркотических статьях — 328-й (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. — Прим. БЕЛТА). Полагаю, что можно рассмотреть вопрос, и я тоже буду это предлагать, — сократить на год отбытие наказания некоторым категориям осужденных по этой статье», — заявил министр.

Игорь Шуневич отметил, что законопроект будет в ближайшее время подготовлен и внесен в парламент, чтобы его успели рассмотреть ко Дню Независимости.