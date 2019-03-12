Шестнадцатилетнюю девушку задушили в Круглянском районе

В заброшенном доме деревни Хильковичи Круглянского района 20-летний парень убил 16-летнюю девушку.

Управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь об убийстве 16-летней девушки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Вечером 11 марта тело девушки было обнаружено в заброшенном доме в деревне Хильковичи Круглянского района. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, с участием экспертов проведен осмотр, зафиксированы следы, а также изъяты предметы, изучение которых позволило установить личность подозреваемого.

При осмотре места происшествия также обнаружены следы обуви, которые вели в сторону леса. В результате организованного преследования 20-летний подозреваемый был задержан сотрудниками милиции в двадцати километрах от деревни Хильковичи.

По данным следствия, в этот день молодой человек в ходе возникшей ссоры задушил девушку. Подозреваемый ранее судим за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу и уклонение от уплаты штрафа. При этом 11 марта он только освободился из исправительного учреждения, где отбывал наказание в виде одного месяца ареста.

По уголовному делу допрашиваются свидетели. Назначен ряд экспертиз, производство которых поручено специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.