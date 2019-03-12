Дата встречи белорусско-российской межправительственной группы по интеграции до сих пор не определена, но ее работу никто не задерживает, заявил посол РФ в Минске Михаил Бабич.

«Все в работе, никто не останавливался, никто ничего не задерживал. Предстоит переосмыслить, актуализировать весь формат взаимоотношений за прошедшие 20 лет», — сказал М.Бабич журналистам в Жодино во вторник.

По его словам, менялось законодательство, менялись политические условия, возможно какая-то часть полномочий может уйти на евразийскую площадку.

Дипломат напомнил, что после формирования интеграционные рабочие группы приступили к работе. Внутри каждой группы были выработаны предложения, о которых докладывается президентам Беларуси и России.

«После того, как президенты определятся с конечной конфигурацией дальнейшей работы, с тем объемом актуализации союзных отношений, союзного договора, рабочие группы уже более детально приступят к выполнению поручений президентов», — добавил М.Бабич.

«Идет постоянная кропотливая работа. Базовые предложения уже сформированы и доложены президентам, ждем решения президентов, после чего приступим к более детальной отработке этих задач», резюмировал посол.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко в начале марта заявил, что не знает, когда российская группа по интеграции начнет работу.

«Правда, я не знаю, когда российская группа согласится работать, а мы готовы хоть завтра начать работу», — заметил глава государства.

«Пока в этом направлении работы нет, не продвигается. Но это не катастрофично для белорусско-российских отношений, потому что у нас коридор возможностей длинный. Мы можем спокойно решать наши проблемы», — сказал А.Лукашенко.