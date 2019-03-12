Копирайтер из Великобритании в интернете открывает новые грани математической науки.

Хотя для математики этот подход не революционен, а давно известен, но для простых людей это оказалось полезным лайфхаком. Речь идет о простом способе считать проценты в уме. Допустим, надо подсчитать, сколько составляет 18% от 50. Без калькулятора это сделать довольно сложно. Однако, если поменять цифры местами, и подсчитать значение 50% от 18 — результат будет одним и тем же, а считать такое гораздо проще. В данном случае, ответ — 9.

Формулой это правило можно выразить так: «X процентов от Y равны Y процентов от X».