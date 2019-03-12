В Беларуси оптимизируют систему оплаты труда медиков, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко, передает БЕЛТА.

«В стране стартовала система, которую должны отработать в этом году, по изменению формата начисления заработной платы. В системе здравоохранения более 30 различного уровня надбавок, доплат, что делает формирование самой зарплаты достаточно сложным. Предложенная Министерством труда и социальной защиты методика в целом нас устраивает», — сказал Валерий Малашко.

Он подчеркнул, что применение этой методики в здравоохранении не приведет к уменьшению уровня заработной платы конкретного работника. «Будет разработана новая шкала, которая учтет вопросы специфики труда, вопросы напряженности, — сказал министр. — Мы должны сформировать эту шкалу справедливо».

В целом заработная плата медиков с сентября 2018 года значительно увеличилась. «Это было поручение президента, оно выполнено», — добавил министр.