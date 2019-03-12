Проект Концепции информационной безопасности Беларуси был представлен на заседании Совбеза страны.

По словам госсекретаря Совбеза Станислава Зася, речь идет о собственном национальном продукте, который вписан в Концепцию национальной безопасности, передает БелТА.

«Это исключительно наш собственный, нигде не позаимствованный национальный продукт, рассчитанный на широкое внутреннее и внешнее потребление, развивающий Концепцию национальной безопасности. Его основное предназначение — придать деятельности по обеспечению безопасности в информационной сфере упорядоченность, конкретность и нацеленность на результат, а также обеспечить условия для дальнейшего продвижения вперед в этом вопросе», — рассказал Станислав Зась.

К разработке Концепции национальной безопасности были привлечены заинтересованные ведомства, ведущие профильные специалисты, представители ГосСМИ, депутаты, ученые и эксперты.

В январе 2019 года проект концепции был одобрен межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности.

В документе закрепляется понятие информационного суверенитета страны. Беларусь будет проводить политику так называемого информационного нейтралитета, предполагающего невмешательство в информационную политику других стран.

Наша страна оставляет за собой право выявлять риски, вызовы и угрозы в информационной сфере и реагировать ни них. Государство декларирует желание присутствовать в блогосфере, мессенджерах и социальных сетях.

Впервые определено понятие «кибербезопасность», а также основные подходы к противодействию компьютерным инцидентам и преступлениям.

Напомним, в конце февраля при Совбезе Беларуси была создана научно-экспертная группа, которая будет заниматься углубленными исследованиями проблем национальной безопасности. В ее состав вошли 39 человек, среди которых помимо экспертов и ученых попали и одиозные пропагандисты. В число экспертов группы вошел и директор недавно созданного Института стратегических исследований Олег Макаров, который ранее работал в Секретариате Совбеза. При этом новый институт должен обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение деятельности госорганам по стратегическим направлениям внешней и внутренней политики.