Минский областной суд приговорил экс-начальника ГУПР Мингорисполкома к 14-ти годам колонии усиленного режима.

Речь идет о бывшем начальнике Главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного рынка Сергее Барисевиче. Чиновник оказался на скамье подсудимых за совершение коррупционных преступлений, проинформировали в Миноблсуде.

Как следует из материалов следствия, Барисевич во главе группы должностных лиц брал взятки от коммерческих организаций, у которых продукция закупалась по завышенным ценам. Задержан коррупционер был в апреле 2017 года.