Белорусские медики получили возможность выписывать электронные рецепты в онлайн-режиме прямо на дому пациента, сообщил БЕЛТА заместитель директора по информационным технологиям РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Сергей Новиков.

По его словам, недавно была приобретена соответствующая медицинская информационная система. Собеседник пояснил, что врач, придя на дом к пациенту (в любой точке страны), при помощи планшета или телефона, подключенного к интернету, может выписать электронный рецепт. Буквально через минуту он появится в общей базе, и «Белфармация», любая коммерческая аптечная сеть сможет его отоварить. Пациенту не нужно предоставлять бумажный носитель. Новые возможности сегодня были продемонстрированы на выставке «Здравоохранение Беларуси», которая открылась в Минске.

Для начала работы в системе доктору необходимо ввести логин и пароль в специальном разделе на сайте РПНЦ.