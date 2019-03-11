Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова взяла под контроль ситуацию с истощенной пятилетней девочкой, оставленной одной в квартире на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщается на странице в Facebook Института уполномоченных по правам ребенка.

В Москве из запертой замусоренной квартиры спасли истощенную девочку-"маугли" (Ви
Скриншот с сайта classic.newsru.com

«Уполномоченный по правам ребенка выясняет обстоятельства случившегося, малышка находится в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении.

Ранее на сайте столичного главка СК РФ сообщалось, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе обнаружена пятилетняя девочка с отсутствием социальных навыков, гнойным отитом и признаками анорексии, а также вросшим в кожу на шее украшением. Со слов соседей, матери ребенка не было дома несколько дней, и полицию вызвали, услышав громкие крики девочки.

Старшая по подъезду Людмила Сержантова сообщила «Вечерней Москве», что мать ребенка, которую зовут Ирина, жила одна, и у нее образовалась задолженность в 670 тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги.

«Я несколько раз обращалась к ней с вопросом — может быть, чем помочь? Однако Ирина заявляла, что работает в энергетической компании и зарплата у нее неплохая — 60-70 тысяч рублей. Когда девочка не переставая пищала несколько часов и ко мне обратилась с сообщением консьерж, я сразу прибыла на место и дождалась полиции. Она приехала в первом часу ночи, а дверь взломали только в четвертом часу утра. Сама квартира довольно большая, трехкомнатная, дверь в нее — крепкая, железная», — сказала старшая по подъезду.

Журналист, побывавший в квартире, отмечает, что девочка жила среди мусорных пакетов, сваленных в коридоре в большую кучу. Вещи и одежда были сложены вперемежку с консервными банками. Как сообщила подруга одного из соседей Ирины, странности замечали и раньше, но внешне владелица квартиры внимание к себе не привлекала.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заявил телеканалу «Россия-24», что необходимо разобраться в причинах того, почему социальные службы не знали о проблемах семьи. Его слова приводит ТАСС.

«По предварительным данным, наша социальная служба не имела информации по поводу этой семьи. Надо понять, почему, были ли сигналы, если нет — то странно все-таки, это не дом отдельный, это квартира, значит, соседи и раньше должны были чувствовать, что происходит. В этом всем сейчас требуется разобраться, понять, почему такое могло произойти и почему не сработали те структуры и службы, которые должны были сработать гораздо раньше» — сказал Бунимович. Он также сообщил, что ситуация с состоянием здоровья и социальными навыками ребенка будет под контролем врачей и самого омбудсмена.

Сейчас девочка доставлена в реанимацию столичной больницы. Против ее матери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство ). Видеозапись задержания женщины опубликовал канал Mash.

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