«Фонтанка» составила рейтинг светских львиц Санкт-Петербурга (Россия), назвав их «самыми опасными хищницами» города.

В рейтинг попала и 27-летняя Катрина Гайсина, уроженка Слуцка. Её девичья фамилия Ильичева, а имя – Екатерина.

Вот что о Гайсиной пишет «Фонтанка»: «Искала себя в блогерстве, немного телеведущей 5-го канала, потом модель, затем дизайнер. Нашла мультимиллионера и депутата парламента Ленобласти Руслана Гайсина. Закрепила будущее, родив двоих. Шумно развелась, выложив в «Инстаграме» подробности его измены.

Мила и не стервозна. На первый взгляд, по крайней мере. Не интеллектуалка, не глупышка. Девочка-девочка. Если и попадает в негативные новости, то не по своей вине: летом 2018 года у Катрины увели подаренный супругом Мерседес GLE.

Своего рода образец стабильности – признак мастерства. Сегодня в активном поиске и все там же – в SunDay и караоке клуба «М-11», единственном, где в буднюю ночь можно найти все, что тебе причитается. Как она искала себя в разных модных областях, так и не сбивает сноровку. Похоже, ей по силам уже миллиардер из Госдумы».