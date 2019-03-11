Российский продюсер и обладатель ордена Франциска Скорины Виктор Дробыш прокомментировал реакцию интернет-пользователей на победу его подопечной Зены в белорусском отборе на «Евровидение-2019». Мол, победа 16-летней певицы проплачена.

«Те, кто так говорит, — какие-то уроды, которым нечего делать. Самое главное, я даже не знаю, кому надо было проплачивать. Обсуждать это дальше — не уважать себя», — заявил Еврорадио продюсер.

В 2016 году на «Евровидение» Беларусь представлял Ivan (Александр Иванов. — Еврорадио) — тоже протеже российского продюсера. Во время конкурсной гонки Виктор Яковлевич вёл себя иначе: активно пиарил исполнителя в соцсетях, эпатировал публику смелыми промо-фотографиями Айвана. В случае с Зеной Дробыш молчал. Даже объявил, что его подопечная будет представлять Беларусь на «Евровидении»… спустя два дня после её победы в финале нацотбора.

«Урроааааа!!!!! Наша ЗЕНА будет представлять БЕЛАРУСЬ НА Евровидении 2019 в Израиле!!!!!Это большая удача и огромная ответственность. Начинаем работать».

Накануне белорусского отбора Виктор Дробыш утверждал в разговоре с Еврорадио, что не планирует участвовать в «Евровидении» ни с Зеной, ни с другим артистом. Но сейчас говорит, что Зена смогла его переубедить.

– Я считаю, что к «Евровидению» надо очень активно готовиться, Зена в этом году выбрала учёбу, — рассказывает Виктор Дробыш. — Я подумал, раз учёба, значит учёба. Нельзя туда-сюда разгуляться. Но «Евровидение» — это вопрос песни. Всё-таки песня очень важна. И тут так получилось, что Зена приехала, меня убедила, что ей очень хочется, показала наброски песен. Каким-то образом она вовлекла меня в эту работу. Хотя я помню, как говорил вам, в этом году никаких Евровидений.

— Как Зене удалось вас убедить, что участвовать надо?

— Я увидел в её глазах огромное желание. Увидел, что Зена действительно за моей спиной в хорошем смысле многое для этого сделала. Поэтому решил ей крылья не обрезать и продолжил с ней работу. Она мне показала наброски не одной песни. Я понял, что Зена действительно серьёзно работает. Ей очень хочется. Подумал: ну давай сделаем всё хорошо и попробуем достойно представить нашу страну на «Евровидении».

— Что пришлось редактировать в выбранной песне?

— Я сам написал припев. Тот, что был изначально, мне не понравился. Трудно сказать, почему. На мой взгляд, припев должен быть хитовым. Не знаю, насколько получилось у нас, но мне так нравится.

— Вас вообще не смутило, что она против вашей воли продолжала готовиться? Вы всё-таки продюсер.

— Тот случай, когда это не плохо, а хорошо. Человек действительно работал. Я всегда восхищаюсь людьми, которые могут заставить себя работать.

— Почему вы отреагировали на победу только спустя два дня?

— Были выходные. Жену поздравлял с восьмым марта, с детишками играл. Меня никто ни о чём не спрашивал. Весь день телефон молчал. Мне что, самому куда-то звонить и говорить? Написал у себя.

— Вы будете продюсировать дальнейшее участие Зены в конкурсе?

— Да, конечно. А кто это будет делать?

— Как относитесь к тому, что букмекеры прогнозируют Зене 36-е место из 41? Есть какие-то волнения на этот счёт?

— Да нет… Не знаю. Я впервые об этом услышал от вас. Посмотрим.

— Вы слушали других конкурсантов? Кто понравился, и есть ли, на ваш взгляд, шансы на победу у России, которую представляет Сергей Лазарев?

— Слушал. Не знаю. Пока не хочу комментировать.