Речь идет о получении незаконного вознаграждения за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Следственным комитетом расследуется уголовное дело в отношении генерального директора РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром», сообщили в СК, сообщщает Sputnik.

Информация о задержании Валерия Шевчука появилась на минувшей неделе, но официального подтверждения ее не было.

«Должностному лицу предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 «Получение взятки» Уголовного кодекса», – сообщили Sputnik в понедельник в Следственном комитете.

Там уточнили, что незаконное вознаграждение предназначалось за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

«К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», – сказали в СК.