На этой неделе в Беларуси ожидается неустойчивая погода. В первой половине недели под влиянием воздушной массы скандинавского происхождения в ночные часы будет подмораживать, а во второй половине недели погодные условия будут в основном определять атмосферные фронты, которые принесут осадки и более теплый воздух с Западной Европы, и температурный фон начнет повышаться.

Во вторник, 12 марта, местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по северу страны — с порывистым ветром. Ночью и утром подморозит, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью понизится до 0…−5 градусов, максимальная температура днем 0…+5 градусов.

В среду, 13 марта, ночью в отдельных районах Витебской области пройдет кратковременный снег, днем местами, преимущественно по западной половине Беларуси, ожидаются кратковременные осадки — мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью понизится до −2…-9 градусов, максимальная температура днем составит 0…+7 градусов.

В четверг, 14 марта, атмосферные фронты принесут на большую части территории страны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, которые днем по западной половине Беларуси будут сопровождаться порывистым ветром. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −4…+2 градуса, максимальная температура днем +2…+8 градусов, в юго-западных районах +9…+10 градусов.

В пятницу, 15 марта, в ночные часы местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −3…+3 градусов, максимальная температура днем +3…+9 градусов.