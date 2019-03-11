Дискуссия о состоянии и перспективах белорусско-российских отношений, начатая со статьи Александра Федуты «Слезть с иглы» и продолженная публикациями Семена Бориса и Вадима Гигина («Народная Воля», 1 марта 2018 г.), чрезвычайно злободневна. Ибо, судя по всему, мы переживаем теперь не просто очередной кризис интеграции между Беларусью и Россией. Речь, видимо, идет о смене модели двусторонних отношений. И этот процесс инициировала Россия.

Достаточно сомнительным выглядит обоснование необходимости продолжения курса на тесный союз с Россией, предложенное Вадимом Гигиным. Дескать, это единство обусловлено общей историей. Но с помощью истории при большом желании можно обосновать союз с любой страной, особенно с соседом. Мы, например, несколько веков жили в одном государстве с народами Украины (Киевская Русь), Литвы (Великое Княжество Литовское), Польши (Речь Посполитая). Так может, нам начать интеграцию с ними?..

Полный текст колонки Валерия Карбалевича читайте в газете «Народная Воля» за 12 марта