Зададим вопрос дилетанта: почему сохранилась Беловежская пуща? Почему Беларуси повезло иметь на своей территории в XXI веке реликтовый первобытный лес? Ведь таким же лесом, по представлениям современной науки, была покрыта вся территория Европы. Но там он постепенно исчез, его попросту вырубили, а в Беларуси и Польше сохранили.

Пожалели? Конечно, нет.

Не чувства руководили нашими предками, а суровые обстоятельства. Беловежская пуща всегда была труднодоступна для хозяйственной деятельности, потому что почти со всех сторон охранялась болотами, топью, трясинами. Выходит, именно водно болотным угодьям мы должны сказать спасибо за такое природное сокровище, как наш национальный парк номер один…

О том, кто использовал Беловежскую пущу, а кто ее охранял, читайте в газете «Народная Воля» за 12 марта