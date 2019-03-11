В Библии есть такие строки: «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Вспомнила я их неслучайно. Сколько у нас людей и разных заведений, которые обман возвели в ранг профессиональной деятельности! Это всякого рода казино, букмекерские конторы, игровые клубы, расположенные на самых центральных улицах городов, куда заманивают, простите за откровенность, дураков и безумных. Знайте: никто не выигрывает. Просто, чтобы вас посадить на крючок, вам вначале дадут выиграть копейку, но от вас потом возьмут все что захотят, даже жизнь.

Богатые богатеют за ваш счет, а вы, нищие, становитесь еще более нищими. Обирают семьи, обирают детей, родителей…

Полный текст письма Марии Кульмановой из Могилева читайте в газете «Народная Воля» за 12 марта