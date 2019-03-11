Конституционный суд (КС) Беларуси изучает возможные направления корректировки норм Конституции, сообщила заместитель председателя КС Наталья Карпович журналистам в понедельник в Минске.

«Конституционному суду были даны соответствующие поручения (о подготовке предложений о возможных изменениях в Конституцию — ИФ) главой государства. Мы внимательно изучаем возможные направления каких-то преобразований в этой части», — сказала Н.Карпович.

При этом она напомнила, что Конституция закрепляет основы конституционного строя, правовое положение личности, систему госвласти, основные полномочия госорганов и иных органов государственной власти, а также основы финансово-кредитной системы страны. «Соответственно порядок применения данных конституционных норм, специфика их действия в современных условиях в полном объеме изучается Конституционным судом», — пояснила заместитель председателя КС.

«Соответствующие предложения в установленном порядке будут внесены», — сказала Н.Карпович, однако не назвала возможные сроки их подготовки.

При этом она заметила, что Конституция предусматривает достаточно длительный период как общественных обсуждений, касающихся внесения изменений в нее, так и прохождения данных изменений через парламент.

В целом заместитель председателя КС обратила внимание, что конституции многих современных государств, даже те, которые были приняты в 90-е годы, уже претерпели существенные корректировки. «Сегодня в нормах конституции закрепляется, например, право человека на безопасность — в информационной сфере, в остальных сферах жизнедеятельности, положение об эффективном государстве и так далее», — заметила Н.Карпович.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко в начале марта заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию страны, в том числе по вопросам ограничения президентских полномочий и «транзита» власти.

«Я уверен, что новую Конституцию нам придется принимать. Надо будет усиливать другие ветви власти — исполнительную, законодательную. Может быть, после серьезного анализа, что-то надо будет предпринять по избирательной системе, вводить или не вводить пропорциональную систему или остановиться на мажоритарной», — сказал А.Лукашенко во время «Большого разговора» с представителями общественности и СМИ.

При этом он отметил, что в ближайшие два года изменения Конституции ожидать не следует. «Сейчас ломать избирательное законодательство, а тем более Конституцию, в эти два года, перед президентскими и парламентскими выборами нельзя. Ни в коем случае нельзя», — сказал А.Лукашенко.

В то же время, по словам президента, предложения об изменении Конституции он озвучит уже в ходе предвыборной кампании. «В президентских выборах, если я в них буду участвовать, мне придется что-то конкретное об этом говорить, чтобы сказать — вот есть вариант Конституции, который вместе потом доработаем», — добавил А.Лукашенко.