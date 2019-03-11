Определение диктатуры не может «по-разному восприниматься» и несет один, вполне определенный смысл. Белорусы как никто другой знают и помнят, что такое современные диктатуры — итальянский фашизм и немецкий нацизм, которые прикрывались дисциплиной и порядком и закончились смертью миллионов наших соотечественников. Так депутат Анна Канопацкая прокомментировала у себя в Facebook слова пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт о том, что диктатура — это бренд Беларуси.

Заявление пресс-секретаря президента о том, что диктатура — это бренд Беларуси, а за диктатурами будущее в завтрашнем мире, кроме возмущения ничего не вызывают, считает Канопацкая.

«Как коротка, оказывается, бывает человеческая память и велика глупость. Определение диктатуры не может „по-разному восприниматься“ и несет один, вполне определенный смысл. Диктатура — это единовластное и безусловное правление одного лица, которое характеризуется отсутствием реального разделения ветвей власти, подавлением гражданских свобод и гражданского общества, предельной концентрацией власти, чрезвычайно широким применением политических репрессий, насилия, непомерным разрастанием репрессивно-полицейского (милицейского) аппарата. И никакого позитивного смысла в этом определении нет и быть не может. Диктатура — это зло, кровь, смерть и война», — написала депутат.

Анна Канопацкая в своем посте процитировала Уинстона Черчилля, который в 1947 году сказал: «Демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных».

«Премьер Великобритании произнес эту фразу после своего сокрушительного поражения от лейбористов, что придает ей еще больший смысл. Необходимо всегда помнить об этом. Власть в любом современном европейском государстве принадлежит народу. Это закреплено в том числе и в белорусской Конституции. И восхвалять при этом диктатуру — значит фактически подрывать конституционные основы белорусского государства», — считает Канопацкая.

Напомним, пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ рассказала, что часто думает об «очень интересном слове диктатура». По ее мнению, это уже является брендом страны.