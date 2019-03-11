Белорусский арбитр — в числе кандидатов на поездку на чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре.

До следующего чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре еще целых три года, но уже сейчас организаторы ведут активную подготовку к турниру.

Не сидят без дела и судьи. В середине февраля в Катаре состоялся семинар для арбитров, представляющих Африку, Северную и Центральную Америки, страны Карибского бассейна, а также Южную Америку. А в конце месяца Международная федерация футбола (ФИФА) собрала в Дохе европейских рефери. Если быть точнее — их было 15 человек. Все они претендуют на поездку на первенство планеты.

Один из них — судья категории ФИФА Алексей Кульбаков. Он единственный белорус, который регулярно работает на групповых этапах клубных соревнований Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В нынешнем сезоне Кульбаков был рефери на трех матчах группового этапа Лиги чемпионов, а также встречи 1/16 финала Лиги Европы шведского «Мальме» с английским «Челси».

Каковы шансы Алексея поехать в Катар на чемпионат мира? Сам Кульбаков пока затрудняется ответить на этот вопрос. Но шансы у него неплохие. К слову, в 2016 году белорус работал на чемпионате Европы резервным судьей. В интервью «СОЮЗу» Кульбаков рассказал о том, как для него прошел семинар в Катаре и вспомнил историю, связанную с Криштиану Роналду.

Алексей, как прошел семинар в Катаре? Что он из себя в принципе представляет?

Алексей Кульбаков: В конце прошлого года из числа каждой конфедерации были отобраны перспективные судьи, которые и приехали в Катар. Это порядка 50 человек. Программа сбора включала в себя различные виды активности. Мы сдавали тесты по физической и теоретической подготовке. На интегрированных практических занятиях на футбольном поле игроки моделировали различные игровые ситуации, проводя мини-матчи. И каждый арбитр должен был принять правильное решение, используя систему видеопомощи (ВАР).

Кстати, как относитесь к этой системе? Теперь судьям легче работать?

Алексей Кульбаков: Скажу так: арбитры должны свести к минимуму обращение к видеоповторам. Иногда в больших матчах возможность пересмотреть эпизод может определить как справедливый исход встречи, так и помочь судье избежать ошибки, стоящей ему карьеры. А вообще видеоповторы в футболе — это уже не будущее, а реальность.

Были ли разговоры с ФИФА относительно шансов на поездку на чемпионат мира-2022?

Алексей Кульбаков: Таких разговоров ни с одним арбитром не проводится. Уровень конкуренции здесь очень высокий. На чемпионат мира поедут объективно лучшие из лучших. У нас у каждого есть шанс проявить себя. А дальше посмотрим.

На чемпионате Европы-2016 вы были резервным судьей. Какой матч запомнился больше всего?

Алексей Кульбаков: Франция — Ирландия в 1/8 финала. Игру судил итальянец Никола Риццоли. Перед встречей мы с тренерами-аналитиками мы тщательно анализировали возможные тактические рисунки команд и сценарии матча. Но уже на первой минуте в ворота французов был назначен пенальти. И это полностью изменило все тактические замыслы сборных, максимально взвинтив напряжение поединка.

Расскажите историю о майке Криштиану Роналду с автографом, которую вы с собой привезли из Франции?

Алексей Кульбаков: После одного из матчей в судейскую с позволения делегата зашел представитель португальской сборной и попросил в качестве сувенира у арбитра Мартина Аткинсона желтую и красную карточки с автографами. Взамен он подарил нам майки с росписями Криштиану Роналду. Чуть позже одна из маек была выставлена на открытый аукцион на белорусской площадке. Вырученные деньги пошли на помощь нуждающемуся ребенку.