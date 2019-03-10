В Лиде мужчина стрелял из газового пистолета по машинам и автобусам с пассажирами

8 марта в Лиде гражданин 1999 года рождения обстрелял из квартиры на первом этаже окна автомобиля и трёх маршрутных городских автобусов.

Как сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома, в результате обстрела в автобусах повреждено 6 окон, а также окно в автомобиле, где на заднем сиденье находился ребенок: попадание пришлось в переднее боковое стекло.

Первым в милицию обратился владелец легкового автомобиля. Он решил, что в его машину попал камень, повредив стекло.

Позже правоохранителям начали поступать сообщения о других похожих случаях: водители городских автобусов обнаруживали характерные повреждения на стеклах.

Сотрудники милиции, прибывшие на место происшествия, установили, что повреждения наносили не камни, а стрелок.

Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».