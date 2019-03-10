С 10 марта в Беларуси розничные цены на автомобильное топливо увеличились на 1 копейку.

Как сообщает пресс-служба «Белнефтехима», цена 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 46 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 57 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 78 копеек, ДТ — 1 рубль 57 копеек.

Это третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

В 2018 году цены на топливо менялись 27 раз. Как заявлял ранее председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, тактика изменения цен на автомобильное топливо в этом году останется прежней. Очередной рост цен объясняют увеличением цены нефти на мировых рынках и необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».