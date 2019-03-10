В Париже на 86-м году жизни скончался Александр Колчак, внук адмирала Александра Колчака, полярного исследователя, героя Первой мировой войны, возглавлявшего Белое движение во время Гражданской войны в России в 1918-20 годах.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил Союз потомков галлиполийцев, передает Радио Свобода.​

Адмирал Колчак с ноября 1918 года и до смерти в 1920 году возглавлял Белое движение, называя себя Верховным правителем России. В феврале 1920 его в Иркутске расстреляли большевики. Жена Колчака Софья вместе с сыном Ростиславом бежала в Румынию, а затем переехала во Францию.

Александр Ростиславович Колчак родился в 1933 году. Он учился в Сорбонне, работал журналистом, долгое время жил в Соединённых Штатах, где стал джазовым музыкантом. Его дети живут в США.

«Союз потомков галлиполийцев» создан в 2008 году, это мемориальная организация, участники которой занимаются сохранением памяти о своих предках – участниках Белого движения.