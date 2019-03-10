Сегодня православные христиане отмечают Прощеное воскресенье.

Этот день в православной традиции является последним днем Масленичной недели, после нее наступает Великий пост.

В Прощеное воскресенье христиане просят друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид, что является первым шагом на пути к Великому посту.

В этот день принято ходить на могилы умерших родственников и близких людей, чтобы мысленно покаяться за когда-то нанесенные им обиды. В Прощеное воскресенье последний раз употребляется скоромная пища, но без мяса.

В понедельник, 11 марта, у православных начинается Великий пост, который будет длиться по 27 апреля.