В Международный женский день NASA объявило о первой в истории космической миссии, которую выполнят исключительно женщины.

Первый в истории выход двух женщин в открытый космос запланирован на 29 марта. Об этом сообщило американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в пятницу, 8 марта.

Энн МакКлейн и Кристина Кук выйдут в открытый космос, примерно 400 км над Землей, чтобы заменить солнечные батареи Международной космической станции.

Миссия будет полностью женской. С Земли полетом будет руководить Мэри Лоуренс, а за пульт управления встанет Джеки Кейги.