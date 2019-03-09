Трагедией завершилась обычная бытовая ссора двух мужчин в Санкт-Петербурге. 30-летнего гражданина Беларуси его приятель сбросил с 10 этажа.

Как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на kp.ru, мертвого гражданина Беларуси нашли возле одного из домов на пр. Космонавтов в Санкт-Петербурге поздно вечером 6 марта. Телесные повреждения на погибшем указывали на его падение с большой высоты. Вероятнее всего, это не был несчастный случай.

На следующий день полицейские задержали подозреваемого – приятеля погибшего. По признанию мужчины, он выпивал с товарищем, но в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Что именно послужило причиной ссоры, пока не уточняется. В результате один мужчина сбросил второго с общего балкона.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».