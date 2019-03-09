Житель Лунинца подозревается в убийстве трех человек.

В Лунинецкий РОВД 8 марта поступило сообщение от жительницы района о том, что в отношении нее совершаются противоправные действия. На место были незамедлительно направлены наряды милиции, а позже и следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили тела трех местных жителей с огнестрельными ранениями, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Установлено, что вечером 8 марта 66-летний житель Лунинца, находясь по месту жительства своей тещи, во время возникшей ссоры выстрелил из ружья в свою 56-летнюю супругу, ее 78-летнюю мать и 50-летнего брата. Они скончались на месте происшествия. После этого мужчина выстрелил из ружья себе в голову, однако остался жив. В настоящее время он находится в учреждении здравоохранения под конвоем.

Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. Разрешения на хранение оружия он не имел.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей центрального аппарата Следственного комитета, УСК по Брестской области, Лунинецкого РОСК, специалистов подразделений ГКСЭ, а также сотрудников Лунинецкого РОВД.