В Германии нашли новые места казней подневольных рабочих из Польши и СССР

В Арнсбергском лесу на западе Германии обнаружены новые места массовых казней подневольных рабочих, совершенных национал-социалистами.

Об этом директор краевого союза Вестфалия-Липпе (LWL) Маттиас Лёб сообщил в пятницу, 8 марта, передает DW.

В результате раскопок найдено свыше 400 предметов, в числе которых — обувь и остатки одежды, столовые приборы, советские монеты. Поисковики также обнаружили гильзы от патронов и лопаты.

Большинство казненных в Арнсбергском лесу — женщины.

По информации историков, в марте 1945 года здесь солдатами вермахта и «ваффен-СС» были убиты 208 подневольных рабочих из Польши и СССР. Лёб сообщил о трех обнаруженных местах, где проводились массовые расстрелы. Большинство казненных, по его словам, женщины.

Арнсбергский лес является национальным парком площадью 482 кв. километра, расположен в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия между реками Рур и Мёне.