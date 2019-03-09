Cоветский и российский актер Владимир Этуш умер в Москве на 97-м году жизни.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сайт журнала «Театрал». Он скончался в одной из московских больниц, куда был госпитализирован накануне.

Владимир Этуш родился в 1922 году в Москве. Уже в школе начал заниматься в театральном кружке, в 1940 году был зачислен вольным слушателем в Театральное училище имени Щукина.

В 1941 году он добровольцем ушёл на фронт. Был направлен в школу военных переводчиков, воевал на Кавказе, а затем на Украинском фронте. Был награждён орденом Красной Звезды, в 1943 году был тяжело ранен и комиссован.

В 1944 году вернулся в театральное училище, через год окончил курс Анны Орочко и был зачислен в труппу Театра имени Вахтангова. Тогда же начал преподавать в Щукинском училище, ректором которого стал в 1987 году.

Активно снимался в кино – cнялся более чем в тридцати картинах, среди которых такие фильмы, как «Адмирал Ушаков» Михаила Ромма, «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая и «Приключения Буратино» Леонида Нечаева, играл в театре имени Вахтангова, награждён званием народного артиста СССР, Государственной премией России за спектакль «Дядюшкин сон» и многочисленными государственными наградами.