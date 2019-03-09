У распилившего болгаркой камеру фотофиксации оршанца конфисковали автомобиль

12 октября прошлого года 28-летний житель Орши отвозил знакомых девушек из райцентра в Витебск и дважды попал в объектив камеры фотофиксации скорости в районе деревни Высокое из-за нарушения скоростного режима — при выезде из родного города и при возвращении.

О том, что его нарушение запечатлела камера, парень догадался по фотовспышкам. Расстроившись из-за возможного штрафа оршанец, набросил на столб с камерой петлю из троса и сорвал прибор при помощи своего атомобиля, пишут «Народные новости Витебска».

Затем молодой человек привез камеру домой и распилил при помощи УШМ в надежде найти и уничтожить компрометирующие снимки. О том, что эти снимки по беспроводной связи сразу передаются центр фиксации правонарушений в Минск оршанец узнал от пришедших на следующий день к нему домой сотрудников милиции. Стоимость поврежденного оборудования фотофиксации, опоры и кабеля составила 2300 рублей.

Кроме того, повреждение камеры прервало передачу информации о превышении скорости в режиме реального времени в центр фиксации правонарушений. В результате противоправных действий компьютерная система регистрации нарушений скоростного режима, представляющая собой единство взаимосвязанных частей, перестала функционировать, отмечается в сообщении службы информации прокуратуры Витебской области.

На суде молодой человек полностью признал свою вину, раскаялся в своих действиях и добровольно возместил причиненный им ущерб.

В результате суд Оршанского района и Орши оштрафовал парня на 1275 рублей, а кроме того конфисковал у него легковой автомобиль, служивший средством совершения преступления.