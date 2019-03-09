Иностранные телепрограммы имеют художественную, детскую, познавательную и спортивную направленности.

В Беларуси начнут вещание шесть иностранных телепрограмм, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства информации.

«Выданы разрешения на распространение на территории Беларуси продукции иностранных средств массовой информации — телепрограмм «Дом Кино ПРЕМИУМ / Дом Кино PREMIUM / Dom Kino PREMIUM», «ТАЙНА», Duck TV HD, Duck TV, «Живая планета», «Мотор ТВ», — отметили в Мининформе.

Иностранные телепрограммы имеют художественную, детскую, познавательную и спортивную направленности.

Разрешения на распространение выданы Министерством информации сроком на 3 года.

В Мининформе напоминают, что наличие иностранного средства массовой информации в списке получивших разрешение освобождает иных лиц, уполномоченных на распространение этого СМИ, от получения соответствующего разрешения.